HABER

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Erzincan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Yıldırım: - "Memleketin her köşesinde artık devletin tamamen hakimiyeti söz konusu" - "Yaylalarda artık teröristler değil koyun sürüleri sığır sürüleri otlak yapıyorlar" - "İçeriden dışarıdan memleketimizi maalesef zayıflatmak için boş durmuyorlar, bunu hep görüyoruz, bu oyunlara gelmeyeceğiz"

ERZİNCAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Memleketin her köşesinde artık devletin tamamen hakimiyeti söz konusu" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM Başkanı Yıldırım, cuma namazı öncesi Refahiye ilçesinde yapımı devam eden hastane, emniyet müdürlüğü, bölge trafik istasyonu, hastane lojmanı ve okul inşaatlarını inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe meydanında vatandaşlara seslenen Yıldırım şöyle konuştu:

"Yakın zamanda bir seçim gerçekleştirildi. Bizim yüzümüzü ak ettiniz. Allah sizin yüzünüzü de ak etsin. Her zaman bize güç verdiniz, destek verdiniz ve biz de sizden aldığımız güçle, destekle memleketimiz için, milletimiz için çalışıp ülkemizi daha iyi konumlara getirmek için gayret gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak görev yaptık, böylece noktayı koyduk. Yeni sisteme geçtik, yeni sisteme geçerken de siz her türlü desteği verdiniz güç verdiniz. 16 Nisan'da yeni sistemi halk oylamasında Erzincan, Refahiye, bütün ilçeleri en güzel şekilde destekledi ve 'evet' kararını verdiniz. 24 Haziran da esasında 16 Nisan kararının bir devamıydı. Orada da Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek bir oyla ilk turda seçtiniz, Allah sizden razı olsun."

Terör konusuna değinen Yıldırım, "Değerli kardeşlerim, Erzincan özeli ama genel olarak da yurdun her tarafında da hamd olsun terör mücadelesinde büyük bir başarı elde ettik. Artık Erzincan terörle anılmıyor. Hiçbir tarafında bir sıkıntı yok. Bırakın Erzincan'ı, memleketin her köşesinde artık devletin tamamen hakimiyeti söz konusu." diye konuştu.

Yaylaların teröristlerden arındırıldığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geçenlerde Bitlis'e, Bingöl'e Hakkari'ye gittim. Orada yaylalarda artık sürüler, teröristler değil, koyun sürüleri, sığır sürüleri otlak yapıyorlar. Her şey daha güzel olacak. Önemli olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlam tutalım. Memleketimizi milletimizi bölmeye çalışanlara, FETÖ'cülere, bölücülere fırsat vermeyelim. Bundan çok zarar gördük. Aile fertlerini birbirlerine düşürdüler. Bu FETÖ'cüler memlekete, millete büyük zarar verdiler. Babayı evlada, kocasını hanımına maalesef düşman ettiler, çok büyük zarar verdiler. Ama bütün bunların üstesinden geliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu belayı da defetmiş olacağız. Büyük kısmını da hallettik, böylece bize hiç kimse zarar veremeyecek. Türkiye bölgede güçlü olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceği bir şey yok. İçeriden dışarıdan memleketimizi maalesef zayıflatmak için boş durmuyorlar. Bunu hep görüyoruz, bu oyunlara gelmeyeceğiz. Milletimizin birliği beraberliği, toprak bütünlüğümüz, ay yıldızlı bayrağımız, devletimiz, toprağımız ve millet olarak birlikteliğimizi sağlam tuttuğumuz müddetçe bize hiç kimse bir şey yapamaz."

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama dahaBahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
İYİ Partili Ataş: Bir dahaki seçime inşallah başaracağızİYİ Partili Ataş: Bir dahaki seçime inşallah başaracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan TBMM Başkanı Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha

Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha

CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında

CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır

CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır

CHP'den olay yaratacak açıklama: İYİ Parti nankörlük etti

CHP'den olay yaratacak açıklama: İYİ Parti nankörlük etti

Meclis'in en kıdemli milletvekilleri! Rekor Deniz Baykal'ın

Meclis'in en kıdemli milletvekilleri! Rekor Deniz Baykal'ın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.