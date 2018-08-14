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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum."


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Meclis Başkanı Yıldırım: Parti ayrımı gözetmeksizin hazırız!Meclis Başkanı Yıldırım: Parti ayrımı gözetmeksizin hazırız!
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