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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir"


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