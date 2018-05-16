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TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "2. Dünya Savaşında Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail Devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 04:03 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "2. Dünya Savaşında Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail Devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanyası'nda atalarının katledildikleri gaz odalarını ve sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz."

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