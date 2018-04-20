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TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Seçim, demokrasinin kalbi; sandık, demokrasinin kalbidir.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Seçim, demokrasinin kalbi; sandık, demokrasinin kalbidir. Sandık ne derse o ve demokratik hayatın devamı, ülkemizin gelişmesi için şarttır” dedi.
TBMM Başkanı Kahraman, erken seçim sonuçlarını açıkladıktan sonra veda konuşması yaptı. Kahraman, mühim bir karar aldıklarını belirterek, “Bir döneme bırakması kararı bu. Hayırlı olsun, uğurlu olsun milletimiz için, memleketimiz için. Seçim, malumunuz, çok önemli; seçim, demokrasinin kalbi; sandık, demokrasinin kalbidir. Sandık ne derse o ve demokratik hayatın devamı, ülkemizin gelişmesi için şarttır. Biz, cumhuriyetten yanayız, demokrasiden yanayız ve demokratik cumhuriyetle, inşallah, ilelebet devam edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet; bizim hepimizin iştirak ettiği topyekûn bir Anayasa’mız, ‘demos kratos’ halkın hakimiyeti; bu, devam edecek inşallah” dedi.
15 Temmuz’da Meclis’te olduklarını söyleyen Kahraman, “Biraz evvel Sayın Başbakanımız ‘Burada parlamenter sistemin son Başbakanı olarak konuşuyorum’ dedi. Olabilir ama demokrasi devam ediyor. Bizim 26’ncı dönemdeki büyük başarılarımızı tarih yazacak. İnanıyorum ki siyasi tarihimize bu, altın harflerle geçecektir. Bir kere, öncelikle, biz, emanetin müdafisi olduk ve 15 Temmuz günü burada bütün partiler bir araya gelerek burayı biiznillah terk etmedik” ifadelerini kullandı.
26. dönemin herkesin iftihar edeceği bir dönem olduğunu belirten Kahraman, “Bir bütün haline geldik. Buradan 7 Ağustos doğdu. O ruh hep devam etmelidir, Yenikapı ruhu hep devam edecek. Millî menfaatlerde biz bir aradayız. Seçimlerde birbirimizi inşallah kırmayacağız” şeklinde konuştu.
Bestami Yazgan’ın Gülü İncitme Gönül şiirini okuyan ve milletvekillerinden helallik isteyen Kahraman şöyle konuştu:
“Elimden geldiğince adil olarak davranmak istedim. Beşeriz hepimizin hatası olur. Helallik istiyorum, ben topyekûn helal ediyorum. Allah utandırmasın. Yeni döneme başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın bazısı gelmeyebilir ama yapılan hizmetler hep kalıcıdır. Hepinizin eskiden yaptıklarınızın iyi tarafı anlatılacaktır. Sağlık, afiyet dileklerimle şükranlarımı sunuyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Türkiye’mizin çok daha ötelere gitmesini niyaz ediyorum.”

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