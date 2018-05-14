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TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "(ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı) ABD Başkanı'nın bu yanlış haraketi makes bulmayacaktır. Sayın Başkan'ın büyük hatasıdır. Neticeye gidemeyeceklerdir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "(ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı) ABD Başkanı'nın bu yanlış haraketi makes bulmayacaktır. Sayın Başkan'ın büyük hatasıdır. Neticeye gidemeyeceklerdir."


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