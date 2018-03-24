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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cenevre’de APA toplantısında konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın liderlik ettiği TBMM heyeti, Cenevre’de gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma toplantısına katıldı.Cenevre Uluslararası Konferans Merkezinde gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısının açılış konuşmasını, dönem başkanı sıfatı ile İsmail Kahraman gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın liderlik ettiği TBMM heyeti, Cenevre’de gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma toplantısına katıldı.
Cenevre Uluslararası Konferans Merkezinde gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısının açılış konuşmasını, dönem başkanı sıfatı ile İsmail Kahraman gerçekleştirdi. APA toplantısının sona ermesinin ardından TBMM heyeti İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma toplantısı katıldı.

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