IHAAW143202-SIY/20-04-2018
- TBMM Başkanı İsmail Kahraman idaresinde açılan TBMM Genel Kurulunda milletvekili genel seçiminin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması hakkında önergenin görüşmelerine başlandı.
20.04.2018 14:32:02 TSI
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