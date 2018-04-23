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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Kürt illeri diye bir şey yoktur. Türkiye’yi böldürtmeyiz, bayrağı değiştirmeyiz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

IHAAW151719-SIY/23-04-2018 - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Kürt illeri diye bir şey yoktur. 23.04.2018 15:17:19 TSI NNNN

IHAAW151719-SIY/23-04-2018

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Kürt illeri diye bir şey yoktur. Türkiye’yi böldürtmeyiz, bayrağı değiştirmeyiz" dedi.

23.04.2018 15:17:19 TSI
NNNN

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