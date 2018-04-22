HABER

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan 23 Nisan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 98.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 98. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Kahraman’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Birinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle hürriyet ve istiklalimize kasteden emperyalist devletler ve onların lejyonerinin işgalinden kurtulmak gayesiyle Anadolu’da başlatılan millî mücadelenin öncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98’inci yılındayız. Millî kuvvetleri birleştiren Büyük Millet Meclisi, işgal kuvvetlerini protesto etmek için kendini kapatan Meclis-i Mebusan üyelerinden 88 mebus ve müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin üyelerinden çağrılan kişilerin katılımıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü ilk toplantısını Ankara’da yapmıştır. Sivas Kongresi kararıyla oluşturulan Heyet-i Temsiliye’nin çağrısıyla toplanan Büyük Millet Meclisi, tam bağımsızlıktan başka hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini ilan ederek istiklal mücadelesini başlatmış ve Meclisimizin ilk başkanı Mustafa Kemal’in önderlik ettiği millî mücadele zaferle taçlanmıştır. Millî egemenlik yetkisini kullanarak istiklal mücadelemizi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi, her zaman milletimizin huzur, güven ve refahı için çalışmaya devam edecektir. Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın hür bir şekilde dalgalanmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98 yıl önce sorumluluk üstlenen bütün üyelerini minnet ve şükranla anıyorum. Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için şehitlik mertebesine erişen, gazilik payesi alan silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarını rahmetle yâd ediyorum. Bu vesileyle kendilerine bir bayram armağan edilen sevgili çocuklarımızı muhabbetle kucaklıyor, aziz milletimizin bayramını hislerimle tebrik ediyorum.”

CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık! CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık!
Fatih Portakal'dan olay yaratacak paylaşımFatih Portakal'dan olay yaratacak paylaşım
Bedelli askerlik mi geliyor?Bedelli askerlik mi geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

Bakan Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

Bakan Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular

İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular

İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkışı: Sözlerini anlatsam yargılanır

İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkışı: Sözlerini anlatsam yargılanır

CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.