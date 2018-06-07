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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın damadına ilişkin iddialar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı: - "TBMM Başkanımızın Central Hospital Hastanesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. TMSF tarafından geçiş dönemi hazırlığının yapılması için çok kısa bir süreliğine tayin edilen heyetteki kişi TBMM Başkanımızın damadı değildir"

TBMM Başkanlığı, "TBMM Başkanımızın Central Hospital Hastanesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. TMSF tarafından geçiş dönemi hazırlığının yapılması için çok kısa bir süreliğine tayin edilen heyetteki kişi TBMM Başkanımızın damadı değildir." açıklamasını yaptı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, "Devletimizin temel dinamiklerine ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik hain darbe girişiminde bulunan teröristlerin uzantılarının benzeri faaliyetleri, sosyal medya üzerinden de devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sosyal medyada TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve çevresi hakkında, hiçbir dayanağı olmayan, mesnetsiz açıklamalarda bulunulduğu ve iftiralar atıldığı dile getirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanımızın Central Hospital Hastanesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından geçiş dönemi hazırlığının yapılması için çok kısa bir süreliğine tayin edilen heyetteki kişi TBMM Başkanımızın damadı değildir. Görevi devam eden esas kayyumun tayini, ilgili makamlarca yapılmıştır. Bu hususta TMSF'den gerekli bilgiler edinilebilir.

Şahsiyetlerindeki eksikliği başkalarına yüklemek isteyen, şeref ve haysiyete saygısı olmayan kişilerin ahlaki değerlerle alakasız bu hezeyanları karşısında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."

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Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Central Hospital Hastanesi iddia TBMM Basın TBMM Başkanı İsmail Kahraman TMSF

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