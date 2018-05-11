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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Kahraman, Venezuela Anayasa Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno Perez'i kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Venezuela Anayasa Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno Perez'i kabul etti.

Kahraman, TBMM Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, Perez ve beraberindekileri Türkiye'de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hukukçular olarak bir arada bulunduklarını vurgulayan TBMM Başkanı Kahraman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu hatırlattı.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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Kabul TBMM Başkanı İsmail Kahraman Venezuella Anayasa Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno Perez

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