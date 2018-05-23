TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Karabağ meselesi, bizim de meselemiz. Nasıl Kıbrıs meselesi Azerbaycan'ın meselesiyse, nasıl Keşmir İslam aleminin meselesiyse buna benzer meselelerimizin çözümünde daha atak hamleler yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Kahraman, Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Karabağ'ın işgal altında olduğuna işaret eden Kahraman, "Karabağ bizim milli meselemizdir. Ne yazık ki dünyanın gözü önünde büyük haksızlık işlenmektedir. Dünya, bu ve benzeri haksızlıklara karşı seyirci kalmamalıdır." ifadesini kullandı.
BM'nin, işlevini yerine getiremediğini vurgulayan Kahraman, sürüncemede kalmış ve dünya barışını bölgesel ve uluslararası boyutta tehdit eden konulara daha ciddi bir şekilde eğilmek gerektiğini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birinin bir kararı veto etmesi nedeniyle 196 ülkenin verdiği kararın bir kenara itildiğine işaret eden Kahraman, meselelerin sürüncemede kaldığını, toplumların karmaşa ve çekişme içinde olduğunu ve barışın sağlanamadığını kaydetti.
Kahraman, "Karabağ meselesi, bizim de meselemiz. Nasıl Kıbrıs meselesi Azerbaycan'ın meselesiyse, nasıl Keşmir İslam aleminin meselesiyse buna benzer meselelerimizin çözümünde daha atak hamleler yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Türkiye'de herhangi bir görev değişikliğinde ilk olarak KKTC'nin ve ardından Azerbaycan'ın ziyaret edildiğini hatırlatan Kahraman, şunları söyledi:
"Diğerleri sonrakilerdir. Ama bu ikisi ilk baştır, besmeledir, başlangıçtır. Biz tek milletiz, iki devletimiz var ama tek milletiz. Bu beraberliğimiz, birlikteliğimiz bölgeye de barış getiriyor, dünya barışına da büyük katkı sağlıyor. Devlet Başkanlarımız Sayın İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, kardeş mesafesindedirler. Milletimiz de halklarımız da böyledir. Meselelerimizi beraber çözeceğiz."
Muradov ise her bir Azerbaycanlı'nın kalbinin Türkiye için çarptığını belirterek, "İnanıyorum ki bu yürekler birleşerek büyük işler görecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Fuad Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hayata geçirilen işlerin, her iki milletin geleceği için olduğunu vurguladı.
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine değinen Muradov, "İnsanlarımız arasında büyük köprüler var. Bu köprüler, Ulu Önder Haydar Aliyev tarafından kurulmuştu. Bunlar sulh ve dostluk köprüleriydi." diye konuştu.
Azerbaycan'ın bir bölümünün bugün işgal altında olduğunu hatırlatan Muradov, TBMM Başkanı Kahraman'a Karabağ ile ilgili iki kitap hediye etti.
Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum