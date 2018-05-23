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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 18:15 | Son Güncelleme

Kahraman, Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov'u kabul etti - TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Karabağ meselesi, bizim de meselemiz. Nasıl Kıbrıs meselesi Azerbaycan'ın meselesiyse, nasıl Keşmir İslam aleminin meselesiyse buna benzer meselelerimizin çözümünde daha atak hamleler yapılması gerektiğine inanıyoruz"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Karabağ meselesi, bizim de meselemiz. Nasıl Kıbrıs meselesi Azerbaycan'ın meselesiyse, nasıl Keşmir İslam aleminin meselesiyse buna benzer meselelerimizin çözümünde daha atak hamleler yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kahraman, Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Karabağ'ın işgal altında olduğuna işaret eden Kahraman, "Karabağ bizim milli meselemizdir. Ne yazık ki dünyanın gözü önünde büyük haksızlık işlenmektedir. Dünya, bu ve benzeri haksızlıklara karşı seyirci kalmamalıdır." ifadesini kullandı.

BM'nin, işlevini yerine getiremediğini vurgulayan Kahraman, sürüncemede kalmış ve dünya barışını bölgesel ve uluslararası boyutta tehdit eden konulara daha ciddi bir şekilde eğilmek gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birinin bir kararı veto etmesi nedeniyle 196 ülkenin verdiği kararın bir kenara itildiğine işaret eden Kahraman, meselelerin sürüncemede kaldığını, toplumların karmaşa ve çekişme içinde olduğunu ve barışın sağlanamadığını kaydetti.

Kahraman, "Karabağ meselesi, bizim de meselemiz. Nasıl Kıbrıs meselesi Azerbaycan'ın meselesiyse, nasıl Keşmir İslam aleminin meselesiyse buna benzer meselelerimizin çözümünde daha atak hamleler yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye'de herhangi bir görev değişikliğinde ilk olarak KKTC'nin ve ardından Azerbaycan'ın ziyaret edildiğini hatırlatan Kahraman, şunları söyledi:

"Diğerleri sonrakilerdir. Ama bu ikisi ilk baştır, besmeledir, başlangıçtır. Biz tek milletiz, iki devletimiz var ama tek milletiz. Bu beraberliğimiz, birlikteliğimiz bölgeye de barış getiriyor, dünya barışına da büyük katkı sağlıyor. Devlet Başkanlarımız Sayın İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, kardeş mesafesindedirler. Milletimiz de halklarımız da böyledir. Meselelerimizi beraber çözeceğiz."

Muradov ise her bir Azerbaycanlı'nın kalbinin Türkiye için çarptığını belirterek, "İnanıyorum ki bu yürekler birleşerek büyük işler görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Fuad Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hayata geçirilen işlerin, her iki milletin geleceği için olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine değinen Muradov, "İnsanlarımız arasında büyük köprüler var. Bu köprüler, Ulu Önder Haydar Aliyev tarafından kurulmuştu. Bunlar sulh ve dostluk köprüleriydi." diye konuştu.

Azerbaycan'ın bir bölümünün bugün işgal altında olduğunu hatırlatan Muradov, TBMM Başkanı Kahraman'a Karabağ ile ilgili iki kitap hediye etti.

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Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Murado Kabul TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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