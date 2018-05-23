TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Karabağ meselesi, bizim de meselemiz. Nasıl Kıbrıs meselesi Azerbaycan'ın meselesiyse, nasıl Keşmir İslam aleminin meselesiyse buna benzer meselelerimizin çözümünde daha atak hamleler yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kahraman, Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Karabağ'ın işgal altında olduğuna işaret eden Kahraman, "Karabağ bizim milli meselemizdir. Ne yazık ki dünyanın gözü önünde büyük haksızlık işlenmektedir. Dünya, bu ve benzeri haksızlıklara karşı seyirci kalmamalıdır." ifadesini kullandı.

BM'nin, işlevini yerine getiremediğini vurgulayan Kahraman, sürüncemede kalmış ve dünya barışını bölgesel ve uluslararası boyutta tehdit eden konulara daha ciddi bir şekilde eğilmek gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birinin bir kararı veto etmesi nedeniyle 196 ülkenin verdiği kararın bir kenara itildiğine işaret eden Kahraman, meselelerin sürüncemede kaldığını, toplumların karmaşa ve çekişme içinde olduğunu ve barışın sağlanamadığını kaydetti.