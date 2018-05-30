TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyetini kabul etti.

Kahraman, TBMM Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin iyi geçeceği ümidi içinde olduğunu belirterek, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyeti tarafından da bu seçimin izleneceğini aktardı.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

