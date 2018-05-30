TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyetini kabul etti.
Kahraman, TBMM Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin iyi geçeceği ümidi içinde olduğunu belirterek, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyeti tarafından da bu seçimin izleneceğini aktardı.
Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum