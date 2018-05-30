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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyetini kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyetini kabul etti.

Kahraman, TBMM Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin iyi geçeceği ümidi içinde olduğunu belirterek, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyeti tarafından da bu seçimin izleneceğini aktardı.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyeti Kabul TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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