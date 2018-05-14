TBMM Başkanı Kahraman, 26. Dönemi değerlendirdi

TBMM'de 26. Dönem'de, 644 kanun tasarısı ve 2 bin 327 kanun teklifinden, 93 kanun ve 396 uluslararası antlaşma olmak üzere toplam 489 kanunun kabul edildi, 83 TBMM kararı alındı, 31 OHAL KHK'si kanunlaştı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 26. Yasama Dönemi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 1982 Anayasası'nın, 16 Nisan 2017 tarihinde 70 maddede yapılan değişiklikle birlikte 19. defa değişikliğe uğradığını belirten Kahraman, 35 yılda 184 maddede değişiklik yapıldığını, Anayasa'da yapılan bu köklü değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini anımsattı. Seçilme yaşının 25'ten 18'e indirildiğini, milletvekili sayısının 600'e çıkarıldığını, milletvekili seçim süresinin 5 yıla çıkarıldığını hatırlatan Kahraman, İçtüzük'te yapılan değişiklikle, Genel Kurul çalışmalarına etkinlik ve hız kazandırıldığını söyledi. Kürsüde frak giyme zorunluluğunun kaldırıldığını, 644 kanun tasarısı ve 2 bin 327 kanun teklifinden, 93 kanun ve 396 uluslararası antlaşma olmak üzere toplam 489 kanunun kabul edildiğini aktaran Kahraman, 83 TBMM kararı alındığını, 31 OHAL KHK'sinin kanunlaştığını bildirdi.

Komisyonlara gelen 25 bin 428 dilekçeden, 23 bin 406'sının (yüzde 92’si) sonuçlandırıldığını, bin 51 yasama dokunulmazlığı tezkeresinden 743'ünün gerekli işlemler yapılmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini belirten Kahraman, 508 tezkerenin komisyonda beklediğini söyledi. 20 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa'ya eklenen geçici maddeyle 154 milletvekilinin 682 dosyadaki dokunulmazlığının kaldırıldığını belirten Kahraman, 1924 Anayasası'ndan bugün kadar toplam 197 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırıldığını dile getirdi. Kahraman, 12 milletvekilinin, 8'inin kesinleşmiş mahkumiyet kararı, 3'ünün devamsızlıktan dolayı, birinin istifa sonucu Genel Kurul kararıyla milletvekilliğinin düşürüldüğünü hatırlattı. - "2 bin 643 soru önergesi iade edildi" 26. Dönem'de, TBMM Genel Kurulunun 340 toplantıda 2 bin 850 saat, komisyonların 663 toplantıda 3 bin 51 saat olmak üzere toplam 5 bin 901 saat çalışıldığına dikkati çeken Kahraman, bu dönemde, TBMM çalışmalarında 214 bin 615 sayfa tutanak tutulduğunu söyledi. Kahraman, şu bilgileri verdi:

"Anayasa'nın 138. maddesi ile İçtüzük'ün 67, 96 ve 97. maddeleri gereğince, görülmekte olan bir davaya ilişkin, kaba ve yaralayıcı söz ihtiva eden, kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içeren, başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan 2 bin 643 soru önergesi iade edildi. 30 bin 496 yazılı soru önergesinden 12 bin 396'sı, bin 699 sözlü soru önergesinden 568'sinin yanıtlandı. Başkanlığa sorulan 231 sorudan 198'i yanıtlandı. 3 bin Meclis Araştırma önergesinden 66'sı, 22 gensorudan 16'sı görüşüldü. 2 Meclis Soruşturması ve 34 Genel Görüşme önergelerinden ise görüşülen olmadı. 5’i kitap, 23’ü rapor ve 91’i bilgi notu olmak üzere milletvekillerimize bin 10 adet araştırma hizmeti sunuldu. Kütüphane koleksiyonuna 14 bin 840 yayın ilave edildi. Yayın sayısı 411 bin 23’e ulaştı. Kullanıcı sayısı 83 bin 425 artarak 355 bin 874’e ulaştı. 2 İstiklal Mahkemesine ait 5 bin 182 sayfa Osmanlıca metin, günümüz Türkçesine çevrildi. İlk 5 mahkemeye ait belgeler 10 cilt halinde bastırılıp internet üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu."

- TBMM Camisi açılıyor A ve B Blokların yıkılması sonrası oluşan inşaat sürecinde caminin geçici olarak kapatıldığını anımsatan Kahraman, bu süreçte yoğun talep ve ihtiyaç dolayısıyla iki mescit açıldığını, 18 Mayıs Cuma günü TBMM Camisi'nin yeniden ibadete açılacağını bildirdi. 15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrası, güvenlik konseptinin değişmesi sebebiyle yeni güvenlik önlemleri ve tedbirleri alınarak, teknoloji destekli üst düzey güvenlik önlemleri alındığını aktaran İsmail Kahraman, "Günümüz sivil savunma şartlarına uygun, her türlü afete ve saldırıya karşı mevcut sığınaklar donanımlı ve fonksiyonel hale getirildi. 360 derece dönebilen Anti Drone Sistemi kuruldu. Siber saldırılara karşı en üst düzeyde tedbirler alındı. Acil müdahale gerektiren durumlarda stratejik personelden oluşan 7/24 hizmet verecek Acil Durum Merkezi kuruldu." açıklamasını yaptı. Meclise emanet edilen tarihi ve kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması gayesiyle başlatılan restorasyon çalışmaları yasama dönemi boyunca aslına uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Kahraman, 1 milyon 635 bin 840 yerli, 844 bin 160 yabancı olmak üzere toplam 2 milyon 480 bin kişinin müze, saray, köşk ve kasırları ziyaret ettiğini vurguladı.

Beykoz’da kurulacak cam müzesiyle ilgili de bilgi veren Kahraman, Beykoz'un, Osmanlı’dan bu yana tarihi süreç içerisinde cam işçiliği ve üretimi ile gündeme gelen önemli bir yerleşim merkezi olduğunu, bu yörede Osmanlı’dan bu yana devam eden cam üretim sanatının yaşatılması ve tanıtılması gayesiyle TBMM bünyesinde cam müzesi oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Kahraman, ilk etapta, saraylarda yer alan 15 bin cam eserinin sergilenmesinin düşünüldüğünü, ayrıca, müze içerisinde cam üretim aşamalarını gösteren ustaların ve atölyelerin de yer alacağını bildirdi. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasının kapasitesinin artıldığını söyleyen TBMM Başkanı Kahraman, 25 halı dokuma ustası, 10 ipekli dokuma ustası olmak üzere 35 yeni personelin işe alındığını dile getirdi. Kahraman, "Böylece Hereke'nin tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin yaşatılması teşvik edilmiştir." dedi. Kahraman, Sivas Atatürk Kongre Müzesi restorasyon çalışmaları tamamlandığını, Konya Kubad Abad Sarayı'nın, Birinci Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası 3 Nolu Kulesi'nin, Sivas Buruciye Medresesi'nin restorasyon çalışmaları devam ettiğini aktardı.

Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında 17 dilde, diğer mekanlarda ise 3 dilde ücretsiz elektronik rehberlik hizmeti sunulduğunu, Milli Saraylar'da Dolmabahçe Sarayı Konferansları kapsamında 33 konferans ve 2 panel gerçekleştirildiğini, konferans ve panellere yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığını anlattı. Kahraman, "Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi" ile " "Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi" konulu iki uluslararası sempozyum gerçekleştirildiğini söyledi. İsmail Kahraman'nın değerlendirme toplantısında, Meclis'in 26. Dönemi'ne ilişkin verdiği bilgiler özetle şöyle: "TBMM Başkanı Kahraman, ilki KKTC, ikincisi Azerbaycan olmak üzere 13 ülkeyi ziyaret etti, ayrıca 12 uluslararası toplantıya katıldı. NATOPA, MIKTA ve APA’nın İstanbul’da yapılan Genel Kurullarına ev sahipliği yapıldı. Ayrıca, KEİPA Meclis Başkanları Zirvesine, Avrupa Konseyi Parlamento Başkanları (AKPM) Toplantısı'na, Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne, APA ve TÜRKPA genel kurullarına ev sahipliği yapılacak. 2017’de KEİPA ve MIKTA’nın Dönem Başkanlığı yapıldı. Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Dönem Başkanlığı devam ediyor.

2019’da Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Dönem Başkanlığı Türkiye’ye geçecek. TBMM'yi bu dönemde 20 cumhurbaşkanı, 25 meclis başkanı, 1 devlet başkanı yardımcısı, 12 başbakan, 4 başbakan yardımcısı, 32 bakan, 91 büyükelçi, 68 farklı düzeyde yabancı heyet ziyaret etti. - 1 milyon 64 bin ziyaretçi 26. Dönem'de üç "Meclis Sohbetleri" toplantısı yapıldı. Genel Kurul’dan 2 bin 850 saat canlı yayın, 249 saat haber yayını, 242 saat siyasi parti grup toplantısı yayını gerçekleştirildi. Meclis Bülteni 229. sayısından itibaren içerik, haber ve tasarım değişikliği ile "Meclis Haber Dergisi" adını aldı. 26. Dönem'de 24 sayı yayımlandı. Türkiye’de öncü nitelikte ilk kez "Canlı Dergi" uygulamasıyla interaktif bir çalışma gerçekleştirildi. 1 milyon 64 bin vatandaş Meclisi ziyaret etti. Çoğunluğu öğrenci olmak üzere, 275 bin 825 kişiye rehberlik ve tanıtım hizmeti verildi. - "125 kişiye dava" 15 Temmuz darbe girişi sonrasında birçok kamu kurum, kuruluş ve STK temsilcileri TBMM'yi ziyaret etti. Bu süreçte, başta ABD olmak üzere 23 yabancı heyet de TBMM’yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı’nın uluslararası alanda yaptığı etkin parlamenter diploması neticesinde Demokrasi ve Dayanışma Zirvesi'nde, TÜRKPA Genel Kurulu'nda, Barış, Kalkınma ve Bağlantılılık Terörle Mücadele Zirvesi ile İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nde FETÖ darbe girişimi kınandı. 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM Külliyesi'nin bombalanmasıyla meydana gelen milyonlarca liralık maddi hasarın tazimini için FETÖ terör örgütü mensubu 125 kişi aleyhine alacak davası açıldı. Davalıların tüm mal varlıklarına ihtiyati haciz konuldu. Meclis'in bombalanmasıyla ilgili olarak açılan Akıncı Üssü davası ile Çatı davası başta olmak üzere toplam 105 ceza dosyasına müdahil olundu. Birinci Meclis’ten başlayıp TBMM Tören Alanında son bulan "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" törenleri çerçevesinde devlet protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların yoğun katılımıyla TBMM'nin ev sahipliğinde program gerçekleştirildi. 251 Şehidi temsilen 81 ilden gelen gençlerin getirdiği 251 bayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.