TBMM Başkanı Kahraman Cenevre’de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile görüştü.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cenevre’de temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve beraberindeki heyetle İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Kahraman daha sonra beraberindeki heyet ile “Göçmenler ve Mülteciler için Küresel Rejimi Güçlendirme” gündemi ile toplanan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Asamblesi’nin 138. Genel Kuruluna katıldı.
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