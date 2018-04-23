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TBMM Başkanı Kahraman çocukları kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti. Kahraman, “Cumhuriyet demokrasi ile taçlanmalıdır. Herhangi bir zümrenin veya şahsın idaresinde değil, topyekün milletin iradesinde olmalıdır. Cumhur dediğimiz millettir, halktır” dedi.
TBMM Başkanı Kahraman, çocukları Başkanlık Divan Salonu’nda kabul etti. Başkanlık koltuğuna Mimar Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Arda Kürşat Samaraz oturdu. Kahraman, çocuklardan kendilerini tanıtmalarını isteyerek, ne olmak istediklerini sordu.
Arda Kürşat Samaraz, Çocuk Bayramı’nın tüm çocuklara armağan edildiğini belirterek, “Bugünün çocukları olarak milletimiz ve tüm dünya çocukları için tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyor, hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum" dedi.
TBMM Başkanı Kahraman, Samaraz’a belge verdi. Kahraman’ın ‘Nasıl çalışacağız?’ sorusu üzerine Samaraz, "Yüzde 50, yüzde 50" cevabını verdi. Kahraman’ın "Yarı yarıya olunca aramızda beraberlik olmazsa ne yapacağız?" sorusu üzerine Samaraz, "Siz daha iyi bilirsiniz. Siz daha kıdemlisiniz" ifadelerini kullandı.
Samaraz, Atatürk’ün savaşta yetim kalmış çocukları düşünerek, çocukların mutlu olmasını istediğini belirterek, “Şükürler olsun biz geleneğimizi hiçbir zaman bırakmayarak 98 yıl geçse de buna devam etmekteyiz. Günden güne bu günün önemi kaybedilmez. 19 Mayıs 1919‘dan sonra Cumhuriyetimizin ilk temelleri atılmıştır. Gelecekte bu koltuklarda bir sürü çocuk olacak, o zamanlarda büyümüş olacağız ve Türkiye’yi daha iyi yerlere götürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Kahraman, Türkiye’nin demokrasi ile yoluna devam etmesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:
“Cumhuriyet demokrasi ile taçlanmalıdır. Herhangi bir zümrenin veya şahsın idaresinde değil, topyekün milletin iradesinde olmalıdır. Cumhur dediğimiz millettir, halktır. Cumhuriyet halkın hakimiyetidir. Halkın hakimiyeti altında Türkiye çok ilerilere doğru gidecektir."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Osmanlı’yı eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine Kahraman, “Kendi görüşlerini söylemiş. Belki önü, arkası daha başkadır. Kemal Bey de Osmanlı Devleti tarihini seven bir insandır. Belki istisnalardan bahsetmiştir. Osmanlı adalet timsalidir” şeklinde konuştu.
CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili ile ilgili değerlendirme yapmasını isteyen gazeteciye Kahraman, “Partilerin kendi iç işleridir. Yorumu herkes kendi yapacaktır” yanıtını verdi.
Kahraman’ın kızı da kabulü takip etti.

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