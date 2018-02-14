HABER

TBMM Başkanı Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü.

Kahraman, Barrow ve beraberindeki heyet ile Mecliste bir araya geldi.

Heyeti, TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, "Gambiya bizim dost ve kardeş ülkemizdir." dedi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow da ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük bir keyif duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de bulunduğunu belirten Barrow, daveti çok önemsediğini ifade etti. Kendisinin bir yıl önce göreve geldiğini anlatan Barrow, "Bu ziyaret bizim için çok büyük bir fırsat anlamına gelmektedir. Zor bir yıl geçirdik. Seçildikten sonra Türkiye, beni tebrik eden ilk ülkelerden birisi oldu. Dolayısıyla büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye ile ortak çok yönlerimiz bulunmaktadır. Türkiye ile Gambiya el ele, iş birliği içerisinde dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek adına çalışacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye-Gambiya Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da hazır bulundu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow TBMM Başkanı İsmail Kahraman

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık’ın Ak Parti ve MHP ziyareti

Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık’ın Ak Parti ve MHP ziyareti

Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.