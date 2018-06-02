TBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağız

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, gelişmekte olan bir Türkiye'nin önünü kesmek isteyen 'haçlı duvarı' bulunduğunu belirterek, "Bu duvarı birlikte aşacağız" diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni tarafından karşılanan Kahraman, şeref defterini imzaladi. Vali Demirtaş ile bir süre görüşen Kahraman, ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından karşılanan Kahraman, belediye personeliyle selamlaştıktan sonra başkanlık makamına geçti. Başkan Sözlü, Kahraman'a temsili 'bozkurt' heykeli, dokuma kilim hediye etti. Kahraman ise Başkan Sözlü'ye TBMM logolu tabak verdi.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORLAR

Batı'nın, gelişmekte bir ülke olan Türkiye'nin önünü kestiğini anlatan Kahraman, "Gelişmemizi dünya istemiyor. Zıplıyoruz, ilerlere gidiyoruz. Her gün gelişen bir Türkiye var. Bunun önünü kesmek isteyen bir batı alemi var. Hatta 'haçlı duvarı' var. Beraber aşacağız bu duvarı" dedi.

Kahraman, isimlerin farklı olsa da milli menfaatlerde herkesin bir araya gelip bir yumruk olduğunu belirterek, "15 Temmuz’da oldu. Bu gece 3 siyasi parti Meclis'teydi. Biz yeri geldiğinde bütünlüğümüzü hissediyor, hatırlıyor ve biliyoruz. Bunu her zaman bilmeliyiz" diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman daha sonra Birlik Vakfı Adana Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kahraman, Adana’daki ziyaretlerinden sonra Mersin’e hareket etti.