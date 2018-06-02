HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, gelişmekte olan bir Türkiye'nin önünü kesmek isteyen 'haçlı duvarı' bulunduğunu belirterek, "Bu duvarı birlikte aşacağız" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağız

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, gelişmekte olan bir Türkiye'nin önünü kesmek isteyen 'haçlı duvarı' bulunduğunu belirterek, "Bu duvarı birlikte aşacağız" diye konuştu.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni tarafından karşılanan Kahraman, şeref defterini imzaladi. Vali Demirtaş ile bir süre görüşen Kahraman, ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından karşılanan Kahraman, belediye personeliyle selamlaştıktan sonra başkanlık makamına geçti. Başkan Sözlü, Kahraman'a temsili 'bozkurt' heykeli, dokuma kilim hediye etti. Kahraman ise Başkan Sözlü'ye TBMM logolu tabak verdi.
TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORLAR
Batı'nın, gelişmekte bir ülke olan Türkiye'nin önünü kestiğini anlatan Kahraman, "Gelişmemizi dünya istemiyor. Zıplıyoruz, ilerlere gidiyoruz. Her gün gelişen bir Türkiye var. Bunun önünü kesmek isteyen bir batı alemi var. Hatta 'haçlı duvarı' var. Beraber aşacağız bu duvarı" dedi.
Kahraman, isimlerin farklı olsa da milli menfaatlerde herkesin bir araya gelip bir yumruk olduğunu belirterek, "15 Temmuz’da oldu. Bu gece 3 siyasi parti Meclis'teydi. Biz yeri geldiğinde bütünlüğümüzü hissediyor, hatırlıyor ve biliyoruz. Bunu her zaman bilmeliyiz" diye konuştu.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman daha sonra Birlik Vakfı Adana Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kahraman, Adana’daki ziyaretlerinden sonra Mersin’e hareket etti.

FOTOĞRAFLI

TBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağızTBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağızTBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağızTBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağız

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler (2)Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler (2)
Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacakAkşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.