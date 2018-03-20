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TBMM Başkanı Kahraman, Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman, Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi'yi kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kahraman, heyeti Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin Lesotho ile ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Kahraman, ilişkileri geliştirmek ve dostluğu pekiştirmek için gayretli olmak gerektiğini söyledi.

Makgothi de Türkiye'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bunan büyük bir onur duyduklarını söyledi. Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini ve tarihi eserlerin çok iyi korunduğunu gördüklerini aktaran Makgothi, "Bu ziyaret öğretici bir deneyim oldu. Ülkemizin tarihini nasıl koruyacağız, bunu gördük." ifadesini kullandı.

Şu anda Türkiye'de daimi bir misyonlarının olmadığına değinen Makgothi, Türkiye'nin, kendilerinin büyükelçi açma taleplerini onayladığını bildirdi. İki ülkenin karşılıklı büyükelçilik açacağına vurgu yapan Makgothi, "İlişkilerimizi daha da geliştirmek, dostluğumuzu güçlendirmek, işbirliğini artırmak açısından bu girişim çok önemli." diye konuştu.

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büyükelçi Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgoth TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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