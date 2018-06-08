HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TBMM Başkanı Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisinden meclisi yönetirken tarafsız olmasının istendiğini söyleyerek, "Ben zaten meclisi yönetirken tarafsızdım.

TBMM Başkanı Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisinden meclisi yönetirken tarafsız olmasının istendiğini söyleyerek, "Ben zaten meclisi yönetirken tarafsızdım. Ama meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim" dedi.
Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 7,4 büyüme oranına ulaşan Türkiye'nin dünyada ekonomisi en büyük ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'nin ilerlediğini ifade eden Kahraman, "Doğru gidişi önlemek isteyenler var. Buna karşı da uyanık olmak mecburiyetindeyiz. O kadar elemanımız yetişti ki, artık dünyaya beyin ihraç ediyoruz. Bunun kadrini bilmek durumundayız" dedi.
Meclis başkanlığı süresince kendisinden tarafsız olmasının istediğini kaydeden Kahraman, şunları söyledi:
"Ben zaten meclisi yönetirken tarafsızdım. Ama meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim. Şimdi meclisimizin 26’ıncı dönemi kapandı. Seçim dönemine girdik, rahatça konuşabilirim. Siyasi konularda neden konuşmamam gerektiğini ifade etmek için bunu dedim. Bunu şu an çoğaltmayacağım."
'BİR ARABADA 2 ŞOFÖR OLMAZ'
24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Kahraman, şöyle konuştu:
"Türkiye fevkalade iyi bir noktadadır. Neden yıkacağız, neden değişmeleri görmeyeceğiz? Ben kuvvetler ayrılığı prensibine inanan bir kişiyim. Bu 24 Haziran'dan sonra tatbikatına geçilecek, milletin kabul ettiği bu anayasanın yürürlüğü 24 Haziran'a bağlıdır. İstikrara kavuşacağız. Pazarlıklar, tertipler bitti. Bakıyorsunuz, eki dünyaya 'Sakın bu anayasayı değiştirmeyin' deniyor. Neden, lehimize de ondan. Çünkü rakip istemiyorlar. Bu oyunlara prim vermeyeceğiz. Yeni anayasa değişikliği için 24 Haziran şarttır. Kesinlikle cumhurbaşkanımız sevk ve idaresiyle harekete geçilecek ve Türkiye idealleşecek. Hep hayal ederdim. Bir arabada 2 şoför olmaz. Biri 'duralım', biri 'gidelim' der araba devrilir. Türkiye bunun pek faydasını görecektir" diye konuştu.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Kahraman, "Başarının üç sırrı vardır. Bir çok çalışmak, iki evli olmak, üçüncüsü ise Allah'a inanmak. Sac ayak bu. İnançlı, çalışkan, azimli, dürüst bir aile hayatı. Bütün gençlerimize hayırlı bir hayat diliyorum."

FOTOĞRAFLI

TBMM Başkanı Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilimTBMM Başkanı Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilimTBMM Başkanı Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilimTBMM Başkanı Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafamı boşaltmış değilim

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Başbakan Yıldırım: Yakmaktan, yıkmaktan bahsediyorlar (2)Başbakan Yıldırım: Yakmaktan, yıkmaktan bahsediyorlar (2)
Akşener: Kahve açacağına emeklinin cebine para koyAkşener: Kahve açacağına emeklinin cebine para koy
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOK KOMİKSİNİZ GERÇEKTEN TARAFSIZMIŞINIZ İYİKİ Bİ DE TARAFLI OLSAYMIŞINIZ VAY HALİMİZE
Diğer Haberler
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.