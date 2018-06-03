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TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

'BÜYÜK DEVLETİN DERTLERİ DE BÜYÜKTÜR' Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Büyük devletin dertleri de büyüktür.

TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de (2)

'BÜYÜK DEVLETİN DERTLERİ DE BÜYÜKTÜR'
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Büyük devletin dertleri de büyüktür. Zaten büyüklüğü, onları yenmekle daha öteye gider" dedi.
TBMM Başkanı Kahraman, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. İlk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret eden ve Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılanan Kahraman, önce polis tören mangası ardından il protokolü ile selamlaştı. Valilik şeref defterini imzalayan ve makamda bir süre görüşme yapan TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye hizmetlerinde yapımına devam edilen ve tamamlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Kendisine hediye verilmesinin ardından Kahraman, Esenevler Mahallesi'ndeki Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi'nin açılış törenlerine katıldı.
Burada konuşan Kahraman, Türkiye'nin ufkunun açık olduğunu ve ileri doğru gittiğini belirterek, "Bu gidişi, bu ilerleyişi durdurmak isteyen, huzuru bozmak isteyen dış mihraklar boş durmuyor. Buna karşı uyanık olmak durumundayız. Bayrağımıza, sancağımıza, minaremize el dokundurtmamak durumundayız. Daha ötelere gideceğiz. Gelişmemizi durduramayacaklar. Birçok tuzaklar kuruldu ve kurulmaya devam edecek. Büyük devletin dertleri de büyüktür. Zaten büyüklüğü onları yenmekle daha öteye gider" dedi.
'24 HAZİRAN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜN İSPAT EDİLMESİ GEREKEN BİR GÜN'
24 Haziran'ın kritik günlerden biri olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Kahraman, "Birlik ve bütünlüğümüzün gösterilmesi ve ilan edilmesi, ispat edilmesi gereken bir gündür. Bir genel seçime gidiyoruz. Ümit ederiz ki 24 Haziran, Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen bir gün, bütün günleri bayram yapacak bir neticeye Türkiye'yi ulaştırsın. Ötelere, ileriye gidelim. Gönül coğrafyamız, bizim önderliğimizde bizden çok şeyler bekliyor; bu şuurda olalım. Huşu içinde hareket edelim. Mesele sadece bir mahalli seçim değil, dünya ölçeğinde bir hadisedir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Gündelik düşüncelerle kaygılarla nefsi duygularla küskünlükler meydana getirerek, bütünlüğü bozacak faaliyetlere ve teşebbüslere izin vermeyelim. Biz kimin nesli olduğumuzu bilmeliyiz. Selçuklu'dan başlayan, Osmanlı'yla devam eden ve şimdi de Cumhuriyet ile yürüyen bir kervanın içindeyiz. İnşallah demokratik bir cumhuriyet olarak inançlı, imanlı, tarihine, kültürüne sahip bir devlet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Elimizden geleni yapmak durumundayız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Kahraman, sportif faaliyetlerde dereceye giren vakıf üyesi gençlere çeşitli hediyeler verdi. Kahraman, son olarak Afrin şehidi Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de (2)TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de (2)TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de (2)TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de (2)

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