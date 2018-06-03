TBMM Başkanı Kahraman Mersin'de

MERSİN (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mersin'de Vali Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etti.

Dün geldiği Mersin'de çeşitli programlara katılan Kahraman, bugün ise ilk olarak Mersin Valiliğine gitti.

Vali Su tarafından Valilik girişinden karşılanan Kahraman, polis tören mangasını selamladı.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kahraman, Vali Su ile bir süre basına kapalı görüştü.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Kahraman, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı da makamında ziyaret etti.

Kocamaz, tarafından belediye girişinde karşılanan Kahraman, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İsmail Kahraman, daha sonra karayoluyla Osmaniye'ye hareket etti.

