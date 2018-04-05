TBMM Başkanı Kahraman parti grup başkan vekilleri ile toplantı yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri ile toplantı yapacak.

TBMM Başkanı Kahraman, grup başkan vekilleri ile toplantı yapacak. Dün yaşanan tartışma üzerine toplantı kararı alındı. Toplantı saat 12.00’de gerçekleşecek.