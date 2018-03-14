Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM Hastanesini ziyaret etti. Kahraman, salık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak, "Türkiye tıpta ileri bir noktada. Şehzadebaşı’nda cerrahhane kurulur. 14 Mart tarihidir. 1927 tarihine kadar 14 Mart tarihi Tıp Bayramı olarak kutlanır. İlk Tıp Bayramı 1914’de kutlanır. 1927-1939 yılları arasında 12 Nisan olarak kutlanmış. Doktorluk ulvi bir meslek" ifadelerini kullandı.

Doktorların gece gündüzü olmadığını söyleyen Kahraman, "Doktorların isimleri unutulmaz. Her meslek gibi zorlukları var. Bütün camiayı tebrik ediyorum. Benim gönlüm butik hastane olsun. Her ihtiyacı karşılasın ve gelişsin. Ülkemiz geliştikçe imkanlar gelişecek" ifadelerini kullandı.

TBMM Hastanesi Başhekimi Ahmet Hakan Dinç ise, "Ülkemizde savaş var, şehitlerimiz var, sağlık şehitlerimiz var" diye konuştu.

Ziyarette TBMM Camii imamı tarafından şehitler için dua edilirken, TBMM Başkanı Kahraman doktorlara karanfil dağıttı.