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TBMM Başkanı Kahraman tebrikleri kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 12:39 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tören salonunda tebrikleri kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tören salonunda tebrikleri kabul etti. Kahraman’ın tören salonundaki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yüksek Yargı mensupları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, YÖK Başkanı Yekta Saraç, TBMM Başkanvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM başkanları, TBMM İdare Amirleri, grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ve TBMM üyeleri, Kahraman’a tebriklerini iletti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kahraman’a Kılıçdaroğlu’nun tebriklerini iletti.
TBMM Katip üyesi ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti. Köseoğlu’nun dün partisinden istifa etmesini hatırlatması üzerine Kayışoğlu, demokrasiye sahip çıktıklarını söyledi. Köseoğlu ise, kendisinin bu şekilde anılmak istemediğini ifade etti.
Törende CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi’nin TBMM Başkanı Kahraman’ın elini sıkmaması dikkat çekti.

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