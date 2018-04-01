TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi’nin “Revnakın İzdüşümü” sergisinin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Türkiye’yi ötelere götüreceğiz, önümüzü kesmelerine fırsat vermeyeceğiz’’ dedi.

Klasik Türk sanatlarından hat, tezhip, minyatür ve ebru dallarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylar’a bağlı Klasik Türk Sanatları Merkezi’nin usta öğretici ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerden oluşan ‘‘Gelenekten Geleceğe Revnakın İzdüşümü’’ sergisi, kapılarını ziyaretçilere açtı. Saray Koleksiyonları Müzesi ve Dolmabahçe Sanat Galerisi’ndeki açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı Kahraman, ‘‘Kültür Bakanlığım zamanında da klasik sanatlara çok önem vermiştim. Sanatçıya değer vermeliyiz. Sanatçıya destek olarak dünyevi şeylerden ve maddi imkansızlıklardan arındırmak hepimizin görevi olmalı. Çok değerli sanatkarlarımız ve ustalarımız var, öğrenciler yetiştiriyorlar sağ olsunlar, tebriklerimi sunuyorum. Geçmişimizle bağımızı sürdürmek zorundayız ve değerlerimizi yaşatmalıyız’’ dedi.