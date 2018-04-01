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TBMM Başkanı Kahraman: "Türkiye’yi ötelere götüreceğiz, önümüzü kesmelerine fırsat vermeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi’nin “Revnakın İzdüşümü” sergisinin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Türkiye’yi ötelere götüreceğiz, önümüzü kesmelerine fırsat vermeyeceğiz’’ dedi.Klasik Türk sanatlarından hat, tezhip, minyatür ve ebru dallarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylar’a bağlı Klasik Türk Sanatları Merkezi’nin usta öğretici ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerden oluşan ‘‘Gelenekten Geleceğe Revnakın İzdüşümü’’ sergisi, kapılarını ziyaretçilere açtı.

TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi’nin “Revnakın İzdüşümü” sergisinin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Türkiye’yi ötelere götüreceğiz, önümüzü kesmelerine fırsat vermeyeceğiz’’ dedi.
Klasik Türk sanatlarından hat, tezhip, minyatür ve ebru dallarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylar’a bağlı Klasik Türk Sanatları Merkezi’nin usta öğretici ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerden oluşan ‘‘Gelenekten Geleceğe Revnakın İzdüşümü’’ sergisi, kapılarını ziyaretçilere açtı. Saray Koleksiyonları Müzesi ve Dolmabahçe Sanat Galerisi’ndeki açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı Kahraman, ‘‘Kültür Bakanlığım zamanında da klasik sanatlara çok önem vermiştim. Sanatçıya değer vermeliyiz. Sanatçıya destek olarak dünyevi şeylerden ve maddi imkansızlıklardan arındırmak hepimizin görevi olmalı. Çok değerli sanatkarlarımız ve ustalarımız var, öğrenciler yetiştiriyorlar sağ olsunlar, tebriklerimi sunuyorum. Geçmişimizle bağımızı sürdürmek zorundayız ve değerlerimizi yaşatmalıyız’’ dedi.

‘‘Türkiye’yi ötelere götüreceğiz’’
TBMM’de yeni bir çalışma başlatıldığını belirten Kahraman, ‘‘Başlatılan çalışmamızın adına ‘Meclis Sohbetleri’ dedik. Her ayın son Çarşamba günü birer oturum tertip ediyoruz. Üç bilim adamımız ve bir de Türkiye Büyük Millet Meclisinde başkanlık yapmış bir değerli eşimizi de oturum başkanı olarak davet ediyoruz. Sanatı sevmeliyiz, insanları sanata teşvik etmeliyiz. Sanatta çok ileriyiz, dünya çapında sanatkarlarımız var. Türkiye’yi ötelere götüreceğiz ve önümüzü kesmelerine fırsat vermeyeceğiz. Dışarıda adam besleyip Türkiye’nin içini karıştıran mikserlere imkan vermeyeceğiz’’ diye konuştu.
Milli Saraylar Klasik Türk Sanatları Merkezi’nde klasik yöntemlerle öğrencilere hat, tezhip, minyatür ve ebru dersleri veriliyor.

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