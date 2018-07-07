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TBMM Başkanı Kahraman'dan Bahçeli'ye veda ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman'dan Bahçeli'ye veda ziyareti

Görev süresi dolan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye veda ziyaretinde bulundu.

Kahraman, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İsmail Kahraman

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