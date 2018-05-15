TBMM Başkanı Kahraman'dan ramazan mesajı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İsrail Devleti'nin Filistinlilere yaptığı katliam sebebiyle yüreğimiz buruk bir şekilde ramazan ayına giriyoruz. Dünya önünde gerçekleştirilen bu vahşetin, insanlığın yüz karası tutumun karşısında gerekenleri yapacağımız muhakkaktır." ifadesini kullandı.

Kahraman, yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan bir ramazanı şerife daha erişildiğini belirtti.

Ramazanın ibadet ayı olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Oruç, Kur'an tilaveti, teravih namazı, münacat, zekat, fitre ve itikaf gibi çeşitli ibadetlerle dolu dolu geçireceğimiz manevi bir atmosfer yaşayacağız. Bütün Müslümanların birlik, barış, kardeşlik ve diğergamlığı hatırlatan ramazan ayını, ruhlarını arındırmak için fırsata çevireceklerine inanıyorum. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuyla yaşayanlar için bu müstesna, mübarek günlerin tefekkür etmeye ve kendimizi muhasebe etmeye bir vesile olduğunu düşünüyorum. Aziz milletimizin ve dünyadaki bütün Müslümanların huzurlu, sükunet ve güven içinde bir ay geçirmelerini diliyorum."