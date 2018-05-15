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TBMM Başkanı Kahraman'dan ramazan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı İsmail Kahraman: - "İsrail Devleti'nin Filistinlilere yaptığı katliam sebebiyle yüreğimiz buruk bir şekilde ramazan ayına giriyoruz. Dünya önünde gerçekleştirilen bu vahşetin, insanlığın yüz karası tutumun karşısında gerekenleri yapacağımız muhakkaktır"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İsrail Devleti'nin Filistinlilere yaptığı katliam sebebiyle yüreğimiz buruk bir şekilde ramazan ayına giriyoruz. Dünya önünde gerçekleştirilen bu vahşetin, insanlığın yüz karası tutumun karşısında gerekenleri yapacağımız muhakkaktır." ifadesini kullandı.

Kahraman, yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan bir ramazanı şerife daha erişildiğini belirtti.

Ramazanın ibadet ayı olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Oruç, Kur'an tilaveti, teravih namazı, münacat, zekat, fitre ve itikaf gibi çeşitli ibadetlerle dolu dolu geçireceğimiz manevi bir atmosfer yaşayacağız. Bütün Müslümanların birlik, barış, kardeşlik ve diğergamlığı hatırlatan ramazan ayını, ruhlarını arındırmak için fırsata çevireceklerine inanıyorum. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuyla yaşayanlar için bu müstesna, mübarek günlerin tefekkür etmeye ve kendimizi muhasebe etmeye bir vesile olduğunu düşünüyorum. Aziz milletimizin ve dünyadaki bütün Müslümanların huzurlu, sükunet ve güven içinde bir ay geçirmelerini diliyorum."

İsrail'in Filistinlilere yaptığı katliam sebebiyle yürekleri buruk bir şekilde ramazan ayına girdiklerini belirten Kahraman, "Dünya önünde gerçekleştirilen bu vahşetin, insanlığın yüz karası tutumun karşısında gerekenleri yapacağımız muhakkaktır. Şehitlerimize rahmet niyaz ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu ay vesilesiyle tutulacak oruçların, yapılacak ibadetlerin ve edilecek duaların makbul olmasını temenni ediyor, bu mübarek günlerin İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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