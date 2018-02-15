TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kazakistan Devlet Sekreteri Gulshara Abdykalikova'yı kabul etti.
Divan Salonu'ndaki kabulde Kahraman, Abdykalikova'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
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