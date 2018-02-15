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TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kahraman, Kazakistan Devlet Sekreteri Abdykalikova'yı kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kazakistan Devlet Sekreteri Gulshara Abdykalikova'yı kabul etti.

Divan Salonu'ndaki kabulde Kahraman, Abdykalikova'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

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TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

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