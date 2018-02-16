TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu Meclis'te kabul etti.

Kahraman, Divan Salonu'ndaki kabulde, Karaosmanoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İsmail Kahraman, darbelerin idare edenleri, ihtilallerin ise sistemi değiştirdiğini belirterek, 15 Temmuz'un darbe ve ihtilal ötesi bir hadise olduğunu söyledi.

"O gece Türkiye'yi Allah korudu." diyen Kahraman, Meclis'te 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve halkın direnişi ile darbe girişiminin önlendiğini kaydeden TBMM Başkanı Kahraman, "Türkiye büyük badire atlattı. Bütün bir harita değişiyordu." dedi.

Kahraman, TBMM'de o gece bombalanan yerin Demokrasi Müzesi yapıldığını ve bahçeden söz konusu yere "Demokrasi Yolu" yapacaklarını belirtti.

"Meclis Toplantıları" başlığıyla toplantı düzenleyeceklerini aktaran İsmail Kahraman, toplantının çarşamba günü gerçekleştirileceğini ifade ederek, gelecek ay "Çanakkale", nisan ayında ise "Egemenlik" konusunu ele alacaklarını bildirdi.

İbrahim Karaosmanoğlu ise Kahraman'a, "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu Deklarasyonu" metnini takdim ederek, deklarasyonun 7 dilde yayımlandığını söyledi.