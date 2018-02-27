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TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 15:45 | Son Güncelleme

Kahraman, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Seyidov ile Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Katsarava'yı kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samed Seyidov ile Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Sophie Katsarava ve beraberindeki heyetleri kabul etti.

Karaman, TBMM Başkanlık Divanı Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Danışma Kurulu toplantısından dolayı biraz geciktiğini belirterek konuklara söz verdi.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samed Seyidov, iki ülke arasındaki ilişkilerin ebedi ve değişmez olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin birliğini daha yüksek seviyede, güçlü göstermek için ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını dile getirdi.

Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Sophie Katsarava ise resmi unvanı ile ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu belirterek, parlamentolar arası kurulan üçlü yapının kendileri için çok önemli olduğunu ve iş birliğini daha da yoğunlaştırmak için katkılarını sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Katsarava, "Delegasyonum ve milletim adına Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sunduğunuz sarsılmaz destek için sizlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Toprak bütünlüğümüze verdiğiniz destek bizim için çok önemli." dedi.

Kabulde, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal ile AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ve Meclis bürokratları da hazır bulundu.

Öte yandan kabul konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

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Kabul Meclis Başkanı İsmail Kahraman Samed Seyidov Sophie Katsarava

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