TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Dışarıda bir yağmayla karşılaştık. Çoğu eserler dışarıya çıkartıldı. Bu hususta iyi takip ederek esas sahibine iadeyi sağlayıcı gayretler gösterilmeli." dedi.

Kahraman, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanmasına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerini makamında kabul etti.

Komisyonun çok hassas bir konuyu hassasiyetle incelediğini belirten Kahraman, "Dışarıda bir yağma ile karşılaştık. Çoğu eserler dışarıya çıkartıldı. Bu hususta iyi takip ederek esas sahibine iadeyi sağlayıcı gayretler gösterilmeli." diye konuştu.

Kültür Bakanlığı yaptığı dönemde aynı konuya kendisinin de çok önem verdiğini vurgulayan Kahraman, "Hep uğraşıyoruz. Bazı ülkeler anlayış gösteriyor, bazıları göstermiyorlar. Bu temaslar ve tespitler muhakkak ki çok yarayacaktır." dedi.

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de Kahraman'a komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İsen, komisyonun kurulduğu tarihten itibaren çalışma grubunun oluşturulduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığından alan uzmanlarıyla görüştüklerini söyledi.

Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere'deki önemli müzeleri ziyaret ettiklerini anlatan İsen, komisyon raporunu toparladıklarını ve son şeklini vermeden önce de Kahraman'ın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

İsen ayrıca, komisyonun çalışmalarına gösterdiği katkı ve kolaylık nedeniyle Kahraman'a teşekkür etti.

Kabul, daha sonra basına kapalı devam etti.