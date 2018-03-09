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TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 22:05 | Son Güncelleme

Kahraman, Rusya Federasyonu Dışişleri Komisyonu Başkanı Slutskiy'i kabul etti - Slutskiy: "Rusya ve Türkiye, Avrasya coğrafyasının büyük bölümünde yeni bir model inşasına birlikte geçecekler" - "21'inci yüzyılda büyük Rusya ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa atacağı adımlar, yeni dünyanın mimarisini, özellikle Avrasya bölgesindeki 10 ülkeden fazla bir alanı ilgilendiriyor. Tamamen barışa dayalı yeni bir sistemi oluşturmakta hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin büyük bir gururu yaşanacaktır" - "Değerli ağabeyimiz İsmail Kahraman ile birlikte bugün 3'üncü Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi için görüş alışverişinde bulunacağız. Yapılacak bu toplantı önümüzdeki dönemlerde oluşacak yeni bir parlamenterlerarası entegrasyon sisteminin önemli bir parçası olacak"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya Federasyonu Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'ndaki kabulde, heyetlerarası tanışmanın ardından Kahraman, sözü Slutskiy'e verdi.

Leonid Slutskiy, iki ülke halkı arasındaki ilişkilerin sürekli yükseliş trendi gösterdiğini, temennilerinin gelecek 100 yıllık süre içerisinde bu konuda kesinlikle düşüş yaşanmaması olduğunu söyledi.

Geçici pürüzlere rağmen stratejik ortaklığın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da pekiştireceğini düşündüğünün altını çizen Slutskiy, şunları söyledi:

"Fazlasını söyleyeyim; Önümüzdeki senelerde Rusya ve Türkiye, Avrasya coğrafyasının büyük bölümünde yeni bir model inşasına birlikte geçecekler. 21'inci yüzyılda büyük Rusya ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa atacağı adımlar, yeni dünyanın mimarisini, özellikle Avrasya bölgesindeki 10 ülkeden fazla bir alanı ilgilendiriyor. Tamamen barışa dayalı yeni bir sistemi oluşturma konusunda hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin büyük bir gururu yaşanacaktır."

Genç siyasetçiler olarak İsmail Kahraman'ın hayat ve siyasi tecrübesinden verimli bir eğitim aldıklarını söyleyen Leonid Slutskiy, "Değerli ağabeyimiz İsmail Kahraman ile birlikte 3'üncü Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi için görüş alışverişinde bulunacağız. Yapılacak bu toplantı önümüzdeki dönemlerde oluşacak yeni bir parlamenterlerarası entegrasyon sisteminin önemli bir parçası olacak. 2016 yılında bu toplantıların ilki Moskova'da, 2017 yılında ise Seul'de gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu üst yönetimi ve Meclis kanatları, toplantının 3'üncüsünün Türkiye'de gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olacağı kanaatindedir."

Slutskiy, TBMM Başkanı Kahraman ile yapılacak görüşmenin neticesinde, dünyanın güvenli ve dengeli parlamenter sistemin temelinin atılacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Görüşme, açıklamanın ardından basına kapalı devam etti.

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Avrasya coğrafyası Rusya Federasyonu Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy TBMM TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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