HABER

TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde konuşan Kahraman, Ukrayna'nın, Türkiye'nin dostu ve stratejik ortağı olduğunu söyledi. İki ülkenin tarihi bağlarının bulunduğuna dikkati çeken Kahraman, Klimkin ve beraberindekileri Mecliste ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Klimkin ise Kahraman'ın "Ukrayna ve Türkiye'nin gerçek dostlar olduğu" yönündeki görüşüne kendisinin de katıldığını belirtti. İki ülke arasında yüzyıllardan beri süregelen bir dostluğun bulunduğuna işaret eden Klimkin, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunları da birlikte paylaştığını söyledi.

Gelecekte iş birliği yapılacak birçok konunun bulunduğunu ifade eden Klimkin, şunları kaydetti:

"Genel ilişkilere bakacak olursak ekonomik ve siyasi bağlardan ziyade insanlar arası ilişkileri göreceğiz. Bu dostluk ortamı bana hem ilham veriyor hem de bundan sonra da iş birliğimize devam edeceğimize güven kazandırıyor. Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği olmadan hem bölgemizde hem genel olarak Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde güvenlik olmaz. Arasında dostluk bağları bulunan iki ülke her zaman hem kendi milli güvenliğini düşünüyor hem de diğerlerinin güvenliğini düşünüyor. Dolayısıyla dostlarımıza Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ve Kırım'ın işgalinin tanınmaması konusunda gösterdikleri değişmeyen tutumundan dolayı teşekkür etmek istiyorum."

Klimkin, Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumunun Ukrayna için son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Parlamenterler arasında oluşan dostluğun siyasete de olumlu yansıdığını belirten Klimkin, Türk parlamenterlere uluslar arası çerçevede gösterdikleri aktif faaliyetlerden dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında görüşme, basına kapalı devam etti.

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
Huawei işi abarttı! Huawei işi abarttı!
Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan son dakika 'MİT operasyonu' açıklaması

Erdoğan'dan son dakika 'MİT operasyonu' açıklaması

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.