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TBMM Başkanı Kahraman'ın kabülü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Kahraman, Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Voronetsky ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Valery Voronetsky ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde Kahraman, heyeti ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Voronetsky ise iki ülkenin dost olduğunu belirterek, ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

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TBMM Başkanı Kahraman Belarus heyetini kabul etti

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