TBMM Başkanı Kahraman'ın kabülü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Moldova Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile Entegresyon Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde Kahraman, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ivanov ise kendilerini ağırladığı için Kahraman'a teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin daha fazla gelişmesini istedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.