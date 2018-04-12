HABER

TBMM Başkanı Kahraman'ın kabülü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

İsmail Kahraman, Moldova Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile Entegresyon Komisyonu Başkanı Ivanov'u kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Moldova Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile Entegresyon Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde Kahraman, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ivanov ise kendilerini ağırladığı için Kahraman'a teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin daha fazla gelişmesini istedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklamaKılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama
CHP’yi karıştıran anket tartışmasıCHP’yi karıştıran anket tartışması
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.