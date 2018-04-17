TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kahraman, kabulde yaptığı konuşmada, Finlandiya heyetini Mecliste ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İnşallah heyetlerimiz ve parlamentolarımız arasındaki münasebetlerde ivme kazanacak çalışmalar yaparız." dedi.
Vanhanen ise Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu vurgulayarak, Finlandiya hükümetinin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini kınadığını hatırlattı.
Matti Vanhanen, "Ziyaretimiz, Türkiye'deki zamanlama ve durum açısından oldukça manidar bir döneme denk geldi. Türkiye'deki politik alan hakkında biz sürekli bilgilendirme alıyoruz. Suriye konusunda da beraber çalışabileceğiz. Finlandiya bir AB ülkesi olarak, Türkiye'nin AB bakış açısını benimsemesi açısından oldukça çaba gösteriyor. İleride de bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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