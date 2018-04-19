TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kahraman, kabulde yaptığı konuşmada, Kazakistan ile Türkiye'nin derin tarihi bağlarla bağlı, dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.
Abdrahmanov da iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir boyutunun da parlamentolararası işbirliği olduğunu söyledi.
Astana sürecinin devam ettiğini dile getiren Abdrahmanov, "Astana süreci çerçevesinde Türkiye'nin garantör ülke olarak büyük bir rol oynadığına bir kez daha değinmek istiyorum. Suriye konusunda çok hassassınız, çok iyi çalışmalarınız var. Suriye halkına, mültecilere yardımlarınızı esirgemiyorsunuz. Bu yüzden Astana süreci kapsamındaki iş birliğimiz bundan sonra da gelişmeye devam edecektir." dedi.
Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dosluk Grubu Başkanı AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Meclis bürokratları da kabulde hazır bulundu.
Kabul basına kapalı devam etti.
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