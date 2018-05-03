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TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Kahraman, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Aisawa'yı kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Ichiro Aisawa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kahraman, kabulde yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Japonya ile Türkiye'nin köklü dostluk ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Kahraman, mesafeler uzak olsa bile iki ülkenin yakın temasları olduğunu vurguladı.

Aisawa da Kahraman'a kendilerini ağırladığı için teşekkür ederek, iki ülke arasında derin tarihi ilişkiler bulunduğunu, dünya barışı ve istikrarı için Türkiye ile birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi.

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