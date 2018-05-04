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TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Kahraman, Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutski'yi kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Kahraman, Slutski'nin "dost bir ülkenin kardeş bir kişisi" olduğunu söyledi.

Kahraman, Türkiye'de gerçekleştirilecek 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'na ilişkin, "Bu, tarihe sizin gayretiniz ve çalışmanız sonucunda olmuş olarak geçecektir. Çünkü, idareyi siz yürütüyorsunuz, teşvik ediyorsunuz. Üç meclis başkanı olarak imzaladığımız kağıtları siz hazırladınız. Onları, Türkiye, Rusya ve Güney Kore Meclis Başkanları olarak imzaladık. Avrasya, Avrupa ve Asya arasında bir iş birliğinin çok güzel temelleri atılacak." dedi.

- "Meseleler konuşularak çözülür"

Antalya'da yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını dile getiren Kahraman, "Ümit ederim ki Sayın Putin de şereflendirirler. Dünya barışına büyük katkısı olacağına inanıyorum. Meseleler konuşularak çözülür. Meselelerin reçetesi, konuşmaktır. Sizleri misafir etmekten şeref duyacağız. Güzel bir toplantıyı inşallah yapacağız." diye konuştu.

- "Stratejik rol oynamaya devam edeceğiz"

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutski, yeniden Kahraman'ın misafiri olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Rusya'nın bağlarının güçlü olduğu bir dönemi yaşadıklarını vurgulayan Slutski, "İçinde bulunduğumuz ortam, 21. yüzyılın yeni dünya mimarisinin oluşturulduğu bir dönemdir. Yeni dünya mimarisinin içerisinde Rusya ve Türkiye olarak stratejik bir rol oynamaya devam edeceğiz." dedi.

Slutski, Antalya'da 8-11 Ekim 2018 tarihlerinde 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştirilecek olmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Avrasya kıtasında Türkiye'nin her zaman Avrupa ile Asya arasındaki köprü rolünü üstlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bu etkinliğe ev sahipliği yapacağını ifade eden Slutski, birbirinden binlerce kilometre uzakta olan ülkelerin meclis başkanlarının bir araya gelerek birçok konuyu görüşme fırsatı yakalayacaklarını söyledi. Slutski, "Avrasya kıtasında yer alan ülkelerin güvenliği ve diğer konuları bir araya gelerek irdeleyeceğiz. Ekonomi ve çevre koruma meseleleri de gündeme gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avrasya kıtasının tüm ülkelerinin meclis başkanlarına toplam 95 davetiye gönderildiğini aktaran Slutski, davetiyelerde TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra Rusya Devlet Duması Başkanı ve Güney Kore Milli Meclisi Başkanının imzalarının bulunduğunu söyledi.

Heyetlerin çoğunda meclis başkanlarının bulunmasını beklediklerini ifade eden Slutski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya başkanlık edeceğini kaydetti. Kanal İstanbul Projesi'ne değinen Slutski, projenin çok çağdaş olduğunu ve ekonomi açısından da önem arz ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Kahraman ve Slutski, toplantıya ilişkin davet mektubunu tutarak fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Slutski ve beraberindeki heyetin, kabule, Fenerbahçe atkılarını takarak gelmesi dikkati çekti.

Kabul, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

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3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı İsmail Kahraman Leonid Slutski

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