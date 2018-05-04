TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Kahraman, Slutski'nin "dost bir ülkenin kardeş bir kişisi" olduğunu söyledi.

Kahraman, Türkiye'de gerçekleştirilecek 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'na ilişkin, "Bu, tarihe sizin gayretiniz ve çalışmanız sonucunda olmuş olarak geçecektir. Çünkü, idareyi siz yürütüyorsunuz, teşvik ediyorsunuz. Üç meclis başkanı olarak imzaladığımız kağıtları siz hazırladınız. Onları, Türkiye, Rusya ve Güney Kore Meclis Başkanları olarak imzaladık. Avrasya, Avrupa ve Asya arasında bir iş birliğinin çok güzel temelleri atılacak." dedi.

- "Meseleler konuşularak çözülür"

Antalya'da yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını dile getiren Kahraman, "Ümit ederim ki Sayın Putin de şereflendirirler. Dünya barışına büyük katkısı olacağına inanıyorum. Meseleler konuşularak çözülür. Meselelerin reçetesi, konuşmaktır. Sizleri misafir etmekten şeref duyacağız. Güzel bir toplantıyı inşallah yapacağız." diye konuştu.