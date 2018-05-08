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TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Kahraman, Kamu Başdenetçisi Malkoç ile Sırbistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Pasalic'i kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve
Sırbistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Zoran Pasalic'i kabul etti.

TBMM Divan Salonu'ndaki kabulde konuşan Kahraman, Türkiye ve Sırbistan'ın kalpleri bir, iki dost ülke olduğunu söyledi.

Kahraman, dün de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldiğini anımsatarak, "Çok güzel bir görüşme trafiği oluştu" dedi.

Sırbistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Pasalic ise kabulden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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İsmail Kahraman Kabul Şeref Malkoç Zoran Pasalic

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