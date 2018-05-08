TBMM Başkanı Kahraman'ın kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve
Sırbistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Zoran Pasalic'i kabul etti.
TBMM Divan Salonu'ndaki kabulde konuşan Kahraman, Türkiye ve Sırbistan'ın kalpleri bir, iki dost ülke olduğunu söyledi.
Kahraman, dün de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldiğini anımsatarak, "Çok güzel bir görüşme trafiği oluştu" dedi.
Sırbistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Pasalic ise kabulden dolayı teşekkürlerini iletti.
Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
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