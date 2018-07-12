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TBMM Başkanı seçimi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi.

TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. İlk turda Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı.

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