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TBMM Başkanı Yıldırım: "15 Temmuz 2016'da bütün dünyaya örnek gösterilecek bir direniş ortaya koyduk. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin Başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım: "15 Temmuz 2016'da bütün dünyaya örnek gösterilecek bir direniş ortaya koyduk. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin Başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı"


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