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TBMM Başkanı Yıldırım: "Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonunun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım: "Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonunun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır."


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