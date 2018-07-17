TBMM Başkanı Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Yıldırım, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e geldi. Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yıldırım, deftere şunları kaydetti: "Büyük Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız TBMM'nin 27. Dönem Başkanlık Divanı heyeti olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkarmak üzere huzurunuzdayız. Yapılan seçimler sonucu yeni sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için TBMM olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız. Başta etkin yasama ve denetleme konuları olmak üzere, hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışacağız. Ruhun şad olsun." TBMM Başkanı Yıldırım ve başkanlık divanı üyelerine, ziyaret sırasında, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da eşlik etti. Ziyaretin ardından Yıldırım ve beraberindekiler, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

