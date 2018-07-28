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TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'ya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

Özkan ARSLAN-Ramazan SARICI/ÇANKARI, (DHA)- ÇANKIRI'ya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, valiliği ve belediyeyi ziyaret etti. Yıldırım ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Binalim Yıldırım, 1 polis memurunun şehit olduğu kazada yaralanan polise geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, saat 14.30 sıralarında geldiği Çankırı'da, Vali Hamdi Bilgi Aktaş tarafından karşılandı. Yaklaşık yarım saat valilikte kalan Yıldırım daha sonra esnafı ziyaret etti. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Binali Yıldırım, buradan Çankırı Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Boz'un makamında bir süre kalan Yıldırım'a Çankırıspor forması hediye edildi. Binali Yıldırım, dışarı çıktığında makam aracına binerken kendisine seslenen bir vatandaşın sorununu dinledi. Bu kişi, Yıldırım'a, eşinden ayrıldığını, mahkeme kararına rağmen çocuğunun kendisine gösterilmediğini söyledi. Binali Yıldırım da vatandaşa, bununla ilgili bir düzenleme yapıldığını ve bir süre beklemesini söyledi. Burada vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, saat 17.15 sıralarında Kastamonu'ya hareket etti.
YARALI POLİSE 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEKLERİNİ İLETTİ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, öğle saatlerinde, önlemler sırasında, hafif ticari aracın çarpması sonucu polis memuru Harun Şahin'in (20) şehit olduğu kazada yaralanan polis Mehmet Akif Yıldırım'ı (27), tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesi'nde ziyaret edeceği bildirilmişti. Ancak yaralı polis Mehmet Akif Yıldırım'ın Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi. Bunun üzerine Binali Yıldırım, yaralı polis memurunu ambulans helikoptere götürülürken, kara ambulansında ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulunduTBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulunduTBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulunduTBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

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