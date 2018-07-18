TBMM Başkanı Yıldırım Erzincan'da

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, memleketindeki bazı çalışmaları yerinde inceledi.

Temaslarda bulunmak için memleketi Erzincan'a gelen Yıldırım, Erzincan Belediyesini ziyaretinin ardından kentte yapılan Vasgirt Deresi ıslah çalışmalarını yerinde gezdi.

Burada Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi alan Yıldırım'a, aracına binerken yol kenarındaki tezgahında meyve satan Muammer Fındıklı isimli vatandaş karpuz ikramında bulundu.

Yıldırım, ikram edilen karpuzu yedikten sonra satıcıyla sohbet edip bir miktar para verdi.

Yıldırım'a, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile bazı kurum müdürleri eşlik etti.

