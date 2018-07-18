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TBMM Başkanı Yıldırım Erzincan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketinde yapılan bazı çalışmaları yerinde inceledi

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, memleketindeki bazı çalışmaları yerinde inceledi.

Temaslarda bulunmak için memleketi Erzincan'a gelen Yıldırım, Erzincan Belediyesini ziyaretinin ardından kentte yapılan Vasgirt Deresi ıslah çalışmalarını yerinde gezdi.

Burada Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi alan Yıldırım'a, aracına binerken yol kenarındaki tezgahında meyve satan Muammer Fındıklı isimli vatandaş karpuz ikramında bulundu.

Yıldırım, ikram edilen karpuzu yedikten sonra satıcıyla sohbet edip bir miktar para verdi.

Yıldırım'a, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile bazı kurum müdürleri eşlik etti.

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Erzincan karpuz ikramı TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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