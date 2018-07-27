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TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım: - "Yeni sistemde gazi meclisimizin daha da güçlenmesi yasama ve denetleme görevini daha etkin yapması için 600 milletvekilimizle beraber yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemelerin yapılması milletimizin birliği beraberliği ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni sistemde gazi meclisin daha da güçlenmesi yasama ve denetleme görevini daha etkin yapması için 600 milletvekiliyle yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemelerin yapılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yıldırım, meclis başkanı olduktan sonra ilk kez geldiği İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı VIP çıkışında Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Karşılamaya gelen vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, "İzmir bizi her zaman bağrına bastı. İzmir bizi milletvekili yaptı, yetmedi bakan yaptı, yetmedi başbakan yaptı şimdi de gazi millet meclisinin başkanı yaptınız teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun." dedi.

Yıldırım, her ne kadar Ankara'da olsa da gözünün kulağının ilklerin şehri İzmir'de olduğunu belirterek, bugüne kadar İzmir'e nasıl göz bebeği gibi bakıldıysa bundan sonra öyle bakmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasında 24 Haziran seçimlerine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim diğer seçimlerden farklı bir seçim, bu seçimin özelliği 95 yıllık parlamenter sistemi değiştiren ve başkanlık sistemini hayata geçiren bir seçimdir. Ben özellikle milletin adamı Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçtiğiniz ve verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Karşıyaka şimdi kaf sin kaf şimdi doğru değil mi? Ayrıca şahsıma ve bütün milletvekili arkadaşlarıma gösterdiğiniz 24 Haziranda verdiğiniz destek dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Sizin bu desteğiniz bizim İzmir'e bu güzel şehre sorumluluğumuzu daha da artırıyor."

İzmir'in geleceği için milletvekilleriyle var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üstlenmiş olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yeni sistemde gazi meclisimizin daha da güçlenmesi yasama ve denetleme görevini daha etkin yapması için 600 milletvekilimizle beraber yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemelerin yapılması milletimizin birliği beraberliği ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İzmir ziyaretine ilişkin bilgiler veren Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesinden mezun olacak bin 948 subay adayı için düzenlenen törene katılacağını ardından, Dokuz Eylül Üniversitesinin 26'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarında bulunacağını aktardı.

Yıldırım, önceki dönemde AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın Dokuz Eylül Üniversitesine Rektör olarak atandığını anımsatarak, Hotar'ı tebrik edip görevinde başarılar diledi.

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