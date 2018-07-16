TBMM Başkanı Yıldırım Kızılay'da düzenlenen programda konuştu -2

Yıldırım: Darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağız

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Emin olun hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçaklar, hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alıyorlar ve almaya da devam edecekler. Bu alçak kalkışmanın arkasında olan üst akılları da dünya alem bilsin ki ortaya çıkaracağız. FETÖ'nün, darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Kızılay Milli İrade Meydanı'nda şehitler için anma programı düzenledi. Anma programına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, Ankaralıların 15 Temmuz'da memlekete sahip çıkarak meydanı darbecilere teslim etmediğini söyledi.